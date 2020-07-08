Майже тисяча українців одужали за добу від коронавірусу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 807 випадків коронавірусної хвороби. Загальна статистика перетнула 50-тисячну позначку – станом на ранок 8 липня в Україні підтверджено 50 414 захворювань, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу.

 

Ілюстрація – Wikipedia. Графіка надається для збільшення

 

Минулої доби Київ майже наздогнав Львівську область за кількістю добових випадків COVID-19: 117 – на Львівщині, 114 – у Києві. На Рівненщині підтвердилося 76 підозр, на Закарпатті – 75, на Одещині – 65.

 

Зафіксовано новий рекорд – майже тисячу одужань за добу (926). Найбільше пацієнтів одужало на Волині (157), в Києві (101), у Закарпатській (88) Чернівецькій (87) і Рівненській (77) областях.

 

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 8 липня становить 25 989 осіб. Найбільша кількість активних носіїв хвороби у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (274,4), Львівській (215,8) та Закарпатській (183,1) областях.

 

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