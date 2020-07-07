СБУ затримала аґента ГРУ РФ, котрий комунікував із Сурковим і винуватцями трагедії MH17.

 

Служба безпеки України затримала в Києві бойовика, який протягом 2014-2020 років виконував функції одного з "кураторів" керівників банди "ДНР" на ланці Головного розвідувального управління Росії. СБУ також оприлюднила записи телефонних розмов громадянина К., на котрих він розмовляє із генерал-майором ГРУ Сєрґєєм Дубінським (позивний "Хмурий") та Лєонідом Харченком (позивний "Крот"), оголошених у міжнародний розшук у справі трагедії MH17.

 

Згідно з повідомленням СБУ, затриманий чоловік як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні розвідки банди "ДНР" та інших її підрозділів.

 

 

СБУ коментує: на записах розкриваються подробиці міжвідомчих воєн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР". Зокрема, К. не просто телефонує славнозвісному "Хмурому", а обіцяє йому надати певні ґарантії й інформує про можливість зв'язку з Владіславом Сурковим, помічником Владіміра Путіна.

 

Фіґуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Алєксандра Бортнікова та його заступників Андрєя Бурлаки і Сєрґєя Смірнова, керівників банди "ДНР" Алєксандра Захарченка та Алєксандра Бородая та інших.

 

Як зазначає Офіс генпрокурора, К. виконував завдання спецслужб країни-окупанта, зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів та диверсій на підконтрольній державі території.

 

"Встановлено, що керівники та представники так званого «Розвідувального управління ДНР» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб", – додали в ОГП.

 

07.07.2020

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