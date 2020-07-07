ООН звинуватила Росію у воєнних злочинах в Сирії.

Йдеться про бомбардування російською авіацією цивільних об’єктів у містах, контрольованих повстанцями.

Бойові літаки Повітряно-космічних сил Росії здійснювали авіаудари по школах, лікарнях і ринках в районі контрольованого повстанцями міста Ідліба на північному сході країни. Про це йдеться в розслідуванні військових дій у Сирії в листопаді 2019 – червні 2020 року, проведеному незалежною міжнародною комісією на замовлення Ради з прав людини ООН. Результати розслідування були репрезентовані у вівторок, сьомого липня, в Женеві.

У тексті описано пів сотні атак на північному заході Сирії, вчинених сирійськими урядовими військами за підтримки Росії. Згідно з доповіддю, урядові збройні сили Дамаска завдавали ударів як із землі, так і з повітря, використовуючи при цьому, зокрема, заборонені касетні бомби. Розслідувачі прирівнюють такі бойові дії, які вчиняються без огляду на безпеку цивільного населення, до воєнних злочинів. Внаслідок цих атак майже мільйон осіб був змушений рятуватися втечею. Ця хвиля біженців стала «передбачуваних наслідком широкомасштабних протиправних ударів з боку проурядових сил», вказується в доповіді.

На російські військові літаки, наприклад, покладається відповідальність за скоєний п’ятого березня удар по птахофабриці біля міста Маарет-Місрін, де були розміщені вимушені переселенці, і за вчинені 29 січня три удари поруч з лікарнею в місті Аріху, контрольованому повстанцями. Також на російську авіацію покладено відповідальність за атаки на шпиталі в інших населених пунктах. В одній з таких атак загинуло 14 цивільних осіб, у тому числі лікар, п’ятеро жінок і стільки ж дітей, понад 60 осіб отримали поранення.

У доповіді наголошується: комісія має вагомі підстави вважати, що авіаудари по медичному персоналу та об'єктах завдавали навмисно.