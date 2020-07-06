Під асфальтом у дворику «Тюрми на Лонцького» знайшли мацеви.



У внутрішньому дворику Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького", де тривають розкопки, під асфальтом знайшли єврейські надгробки. Про це повідомила голова Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко.

Фото: facebook.com/galyna.yanko

«Сьогодні ми вчергове відкриваємо нашу історію у внутрішньому дворику Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького", де розпочались розкопки. Під асфальтом знайдено єврейські надгробки. Це тільки початок, однак одразу наші припущення щодо ймовірності поховань таки знаходять своє підтвердження.

Дослідження, яке проводить Меморіально-пошуковий центр “Доля” спільно з Національним музеєм-меморіалом “Тюрма на Лонцького” та Управлінням Служби безпеки України у Львівській області, показує, що комуністичний режим вистелив надгробками все подвір’я», – написала Галина Янко на своїй fb-сторінці.

Фото: facebook.com/galyna.yanko

«Перші години робіт показали, що весь внутрішній дворик замощений намогильними плитами з єврейських кладовищ – "мацевами". Це показує злочинне обличчя комуністичного тоталітарного режиму, який робив нелюдські речі. Вистелити замість граніту чи бетону «мацеви» – чи людина, яка має почуття гуманності, може таке зробити? Але це показує сутність комуністичного режиму. Після підняття плит проведемо дослідження, щоб перевірити, чи під ними є людські останки, щоб вже поставити крапку у сумнівах», – прокоментував для Радіо «Свобода» керівник пошуково-ексгумаційного центру «Доля» Святослав Шеремета.

На окремих надгробках можна чітко прочитати імена та прізвища івритом і польською мовами, також є дати смерті – 1910, 1938, 1939 роки. Як розповів Радіо «Свобода» директор центру дослідження юдаїки у Львові Мейлах Шейхет, у 1950-х роках у Львові радянська влада знищила єврейські цвинтарі. Дати смерті на мацевах свідчать, що їх привезли у внутрішній дворик музею з Янівського цвинтаря, на якому ховали євреїв та який діяв з 1855 року.

Фото: galinfo.com.ua

Перший етап пошукових досліджень у внутрішньому дворику музею «Тюрма на Лонцького», де в роки різних окупаційних режимів розташовувалися репресивні органи австро-угорської, польської, радянської та нацистської влади, стартував 22 червня. Метою досліджень є відновлення історичної справедливості, віднайдення останків розстріляних і закатованих жертв репресій, а також збереження історії.

Нагадаємо, 2016 року під час розкопок у подвір'ї колишньої катівні КҐБ та ґестапо у Львові, де тепер є музей «Тюрма на Лонцького», виявили два місця масових поховань людей – жертв репресій 40–50-х років XX ст. Тепер археологи й історики дослідять дворик, у якому виявили мацеви, щоб з’ясувати, чи немає там людських останків.