Секретар РНБО вважає, що другою державною мовою має бути не російська, а англійська.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що він є противником ідеї додаткових привілеїв для російської мови в Україні поруч із державною українською. Данілов сказав: якщо й підвищувати статус котроїсь мови в Україні, то хіба англійської.

Про це йдеться в інтерв'ю секретаря РНБО інтернет-виданню "Українська правда".

"Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова", – сказав Данілов.

"Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", – додав секретар РНБО.

Репліка Олексія Данілова на тему мовної політики пролунала в контексті запитань про поділ команди Зеленського на "голубів" і "яструбів", а також про міру прислуховування Президента до секретаря Радбезу. "У мене є своє бачення по багатьох питаннях, я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним в місті Красний Луч", – сказав Данілов, і вже тоді висловив власну позицію щодо мови.