"Не завтра": Секретар РНБО заявив, що Україна ще не готується до відбиття агресії.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не починала прямої підготовки до відбиття агресивних воєнних дій у найближчий час.

Про це Данілов сказав у інтерв'ю "Українській правді".

"У разі необхідності у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, якщо щось серйозне відбудеться завтра, – немає. Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", – сказав секретар Радбезу.

Зі слів Данілова, у накопичуванні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного.

Окремо засідання РНБО не збиралося, щоб розглянути можливе вторгнення Росії на територію України. Водночас, щотижня відбувається нарада, де підбивають підсумки тижня та аналізують всю інформацію. У ній беруть участь представники розвідки, Міністерства оборони, Служби безпеки та ніших структур. У цій групі працює близько двох десятків осіб.

Щодня про ситуацію доповідають Президентові Володимиру Зеленському.