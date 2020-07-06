Австрійська поліція розслідує вбивство чеченського азилянта у Відні.

Існує підозра, що атентат замовив Рамзан Кадиров.

«Анзор з Відня»

Поліція Австрії розслідує вбивство в передмісті Відня народженого в Чечні громадянина Росії Мартіна Б., котрий звернувся до Австрії по політичний притулок. Про це повідомило австрійське видання ое24. Справу про вбивство веде Державне управління зі захисту конституції і боротьби з тероризмом. Мотиви вбивства слідство поки що з’ясовує, політичного мотиву не відкидає.

У повідомленні поліції сказано, що вбитому було 43 роки. За даними видання, мова йдеться про блогера Маміхана Умарова, відомого також під псевдо «Анзор з Відня». Він жив в Австрії за документами на ім'я Мартіна Бека. Оскільки раніше стало відомо про те, що проти Умарова готують атентат, його охороняли останнім часом віденські поліціянти, його помешкання перебувало під наглядом. Утім, від вбивства це його не врятувало.

Маміхан Умаров переїхав до Австрії 2005 року. До початку другої чеченської війни він працював слідчим у Міністерстві шаріатської державної безпеки Республіки Ічкерія. У своїх блогах він розповідав про зв'язки російських спецслужб зі замахами в Європі на політемігрантів і колишніх бійців чеченського спротиву. Також Умаров був послідовним критиком глави Чечні Рамзана Кадирова, часом його викриття були образливими.

За повідомленням австрійської поліції, вбивство сталося в місті Ґерасдорф неподалік Відня ввечері в суботу, четвертого липня. За даними австрійської телекомпанії ORF, правоохоронцям вдалося оперативно затримати двох підозрюваних у вбивстві. Це також громадяни Росії й уродженці Чечні.

Популярність «Анзор з Відня» здобув після інтерв'ю українським ЗМІ, у яких він опублікував аудіо та листування депутата Держдуми з Чечні Адама Делімханова. Останній, як стверджував Умаров, пропонував йому організувати замах на лідера чеченського проукраїнського батальйону Адама Осмаєва, його дружину Аміну Окуєву і на той момент депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука. На згаданому аудіозаписі ведеться розмова про ціну вбивства трьох перерахованих вище осіб.

Це друге вбивство у Відні чеченських політемігрантів. 13 січня 2009 року в центрі австрійської столиці вбили Умара Ісраїлова, колишнього охоронця Рамзана Кадирова. У 2011 році австрійський суд виніс довічний термін уродженцю Чечні Отто Кальтенбруннеру (ім'я змінено після отримання посвідки на проживання). Інші обвинувачені – Сулейман Дадаєв і Турпал Алі Єшеркаєв – були засуджені до 19 і 16 років ув'язнення відповідно.