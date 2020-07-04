Голову Антимонопольного комітету звільнили попри недобажання демісувати.

 

Верховна Рада України звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.

 

За звільнення чиновника проголосувало 226 народних депутатів – мінімальна кількість нардепів, необхідна для прийняття рішення. Терентьєв не з'явився на голосування у сесійній залі, на відміну від голови Національного банку України Якова Смолія, котрий особисто приходив пояснити мотивацію відставки.

 

 

 

Відставку Терентьєва підтримало 183 народних депутати "Слуги народу", 23 – "ОПЗЖ", 10 – групи "Довіра", 6 – "За майбутнє", 4 – позафракційних.

 

1 липня у медіях з'явилася інформація про те, що Терентьєв подав  до демісії після відвідин Офісу Президента. Редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов стверджував, що очільник АМКУ демісував під тиском Президента, котрий став на захист монополіста тютюнового ринку – компанії "Тедіс".

 

Юрій Терентьєв перед голосуванням вирішив відкликати заяву про демісію й попросив Верховну Раду не братися до звільнення. Ще пізніше він написав у Facebook, що таки віддає свою долю на розсуд депутатської зали.

 

Юрій Терентьєв очолював Антимонопольний комітет України з 2015 року.

 

04.07.2020

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