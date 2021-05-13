Польська PGNiG купує компанію для видобутку газу на Львівщині.

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG планує придбати понад 50% у ТОВ «Карпатигазвидобування», яке належить українській групі компаній «Енергетичні ресурси України». Відповідний дозвіл у четвер, 13 травня має схвалити Антимонопольний комітет, йдеться у порядку денному засідання комітету.

Одне з нафтогазових родовищ PGNiG. Фото: www.pgnig.pl



«Про надання дозволу компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (м. Варшава, Польща) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатгазвидобування» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», – зазначено у повідомленні.





Зазначимо, «Карпатигазвидобування» (раніше – ТОВ «Карпатська індустріальна група 2014») з 2015 року володіє спеціальним дозволом на геологічне вивчення з подальшим видобуванням нафти і газу на Біблівській площі в Мостиському та Старосамбірському районах Львівщини, дійсним до 2036 року.

Фото http://eia.menr.gov.ua

9 грудня 2019 року польська PGNiG і українська група компаній «Енергетичні ресурси України» підписали угоду про спільну розробку нафтогазового родовища у Львівській області. Компанії збираються пробурити розвідувальну свердловину глибиною до 2500 м. Розвідувальні роботи почнуться відразу після отримання всіх погоджень і дозволів.

4 грудня 2019 року керуючі партнери групи компаній «Енергетичні ресурси України» Ярослав Мудрий і Дейл Перрі були зареєстровані кінцевими бенефіціарними власниками відповідно 51% і 49% ТОВ «Карпатська індустріальна група 2014».

Нагадаємо, «Енергетичні ресурси України» – група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці. Група «ЕРУ» належить Ярославу Мудрому і Дейлу Перрі.

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) займається розвідкою і видобутком природного газу і сирої нафти, а також імпортом, зберіганням, продажем, розподілом газоподібного і рідкого палива, виробництвом тепла та електроенергії, надаючи, крім цього, послуги з геофізики і буріння. Її дочірні компанії та філії здійснюють геологорозвідувальну і виробничу діяльність в Норвегії і Пакистані, займаються продажем газу в Німеччині та трейдингом СПГ через офіс в Лондоні. На початку 2018 року польська нафтогазова компанія PGNIG відкрила нові родовища газу поблизу Перемишля на південному сході Польщі, недалеко від кордону з Україною.