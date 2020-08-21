Комітет антимонополії звинуватив Roshen у зловживаннях.

Антимонопольний комітет порушив справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Згідно з повідомленням на сайті АМКУ, найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб'єкти господарювання, що входять до складу групи Roshen.

"Група Roshen протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. За наявною в АМКУ інформацією, під час провадження своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик", – ідеться в повідомленні.

У АМКУ зазначили, що у 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу. При цьому під час дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не встановив об’єктивних причин для підвищення цін цією групою.

"Такі дії групи Roshen стосовно суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів (зокрема і Кондитерської корпорації "Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними. АМКУ розпочинає розслідування, збір та аналіз доказів у справі", – зазначили в АМКУ.

Кондитерська корпорація Roshen заявила у відповідь, що не має стосунку до виробництва патоки і, відповідно, заперечує звинувачення у зловживанні монопольним становищем на цьому ринку.

"На сьогодні Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних", – повідомили в прес-службі кондкорпорації аґенції "Інтерфакс-Україна".

У корпорації також заявили, що у своїй роботі дотримуються чинного законодавства, сумлінно співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію, але не розуміють, який стосунок виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку.

Корпорація Roshen належить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До неї входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) та фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва сягає 450 тис. тонн продукції на рік. Мережа фірмових магазин Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році в Києві.