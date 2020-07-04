За добу виявлено понад 900 захворювань коронавірусом.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 914 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 47 677.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (176), Волинській (92), Рівненській (91), Закарпатській (88) областях і в Києві (118).

 

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 липняскладає 25 295 осіб.

 

Найбільша кількість активних захворювань у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.
 

За добу зафіксовано 15 летальних випадків. Загалом померло 1227 людей.

 

04.07.2020

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