ВР дозволила випускникам із окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.

Верховна Рада ухвалила подані Президентом зміни до закону "Про вищу освіту", котрі пом'якшують умови вступу до закладів вищої освіти випускників із тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, Донецької та Луганської областей і дозволяють уникнути ЗНО.

Як повідомляє інформаційна аґенція УНІАН, за проєкт №3734 проголосувало 310 народних депутатів.

Закон, зокрема, передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія АРК і Севастополя, за їхнім бажанням забезпечується безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Прийом на навчання до закладів вищої освіти здійснюється у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти України. Розмір квоти встановлюється Міністерством освіти та науки.

Як заявив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, законом запроваджується можливість вступу за вступними іспитами. Дотепер вступ за квотою стосувався лише вихідців із Криму. "Молодь з окупованих територій матиме змогу вступати без складання зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого закладу вищої освіти в Україні, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз. У кожному виші діятимуть квоти, і абітурієнти, які вступають на навчання з непідконтрольної території, конкуруватимуть в межах цієї квоти", – сказав Бабак.

Закон підтримали: фракція “Слуга народу” – 226 народних депутатів (із 248), “ОПЗЖ” – 22 (із 44), “Голос” – 17 (із 19), “Батьківщина” – 15 (із 24), “За майбутнє” – 12 (із 24), “Довіра” – 10 (із 20), позафракційні – 8 (із 17). “Європейська солідарність” не дала жодного голосу.

Як пише видання "Новинарня", перед голосуванням біля президії відбулася штовханина за участю депутатів від фракції “Європейська солідарність” і “Слуга народу”.

Нардеп від “СН” Роман Грищук емоційно закликав “ЄС” підтримати дітей з окупованих територій, щоб вони вступали без ЗНО, і проголосувати за законопроєкт. “Слуги народу” почали аплодувати і скандувати: “Закон!”, повернувшись у бік сектора “Євросолідарності”.

Фракція “ЄС” вимагала надати слово для висловлення своєї позиції, однак голова Верховної Ради Дмитро Разумков відмовлявся це робити, заявляючи, нібито регламентом це не передбачено.

Біля трибуни виникло скупчення і штовханина, спікер переходив на російську мову.

Як згодом заявила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко, один із депутатів від “Слуги народу” штовхнув депутатку з “Європейської солідарності” Марію Іонову. Спікер Разумков вибачився перед нею від імені “СН”.

Для пояснення позиції “ЄС” таки отримав слово депутат Михайло Забродський, колишній командувач сил АТО на Донбасі, який заявив, що законопроєкт потребує доопрацювання. Однак більшість Ради ухвалила закон без поправок.

Ірина Геращенко написала у Facebook, що Верховна Рада підійшла до закону цілковито легковажно. "Саме наша команда, борючись за уми молоді Криму і Донбасу, прийняла перелік ВНЗ, поблизу лінії зіткнення і евакуйованих нами із захоплених Донецька і Луганська, аби туди діти могли вступити за іспитами, без ЗНО. Сьогодні ж, під улюлюкання, непристойні жести хамовитих “слуг”, зала прийняла рішення про те, що дітям з окупованих територій скасовуються ЗНО в усі українські виші. Ця ініціатива, як на мене, потребувала більш глибокої дискусії і роз’яснення, адже зараз маємо звернення від ветеранських організації і родин загиблих, що діти загиблих українських воїнів подібного рівня пільг не мають”, – прокоментувала Геращенко.