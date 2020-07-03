Понад 20% львів’ян вважають ситуацію в країні «вибухонебезпечною» – опитування.

Понад 60% мешканців Львова оцінюють загальну ситуацію в Україні як напружену, а 23,6% переконані, що вона є вибухонебезпечною. Такими є підсумки опитування, яке провів Центр соціальних і маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу Еспресо у Львові.

Більшість мешканців Львова оцінюють загальну ситуацію в Україні як напружену – 66,8%. Стабільною її назвали тільки 6,6% опитаних львів’ян, а 23,6% – вибухонебезпечною. Ще 3,1% опитаних відмовилися відповідати на це запитання.

Львів’ян, які вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, ще більше, ніж тих, хто вважає ситуацію напруженою, – 73,0%. Таких, які переконані, що події розвиваються у правильному напрямі, – 12,9%. Ще 14,2% не захотіли відповідати.

Щодо найважливіших проблем, то мешканці Львова зарахували до таких війну на сході України, корупцію у центральній владі та низький рівень життя.

Трохи менше львів’ян вважають важливими проблемами низьку якість медичних послуг, загрозу проросійського реваншу та хабарництво міської влади.

Нагадаємо, за підсумками опитування, львів’яни обрали б до Львівської міськради сім політичних сил.