Опитування КМІС: Партія "Слуга народу" втрачає підтримку.

Партія «Слуга народу» втрачає свою електоральну перевагу над іншими політичними силами. Згідно з даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, за партію Президента проголосувало би 20,3% з числа тих респондентів, котрі мають намір узяти участь у виборах і визначилися зі своїм голосом. Водночас партію «Європейська солідарність» підтримало би 18,5% опитаних.

Про це йдеться в даних опитування, яке провів КМІС 1–7 червня.

Третє-четверте місця ділять «Батьківщина» (12%) та «ОПЗЖ» (11,9%). Подолала б прохідний бар’єр і партія «Сила і честь» (7,2%).

Рейтинг інших партій – нижчий за прохідний бар’єр: «Українська стратегія Гройсмана» – 4,2%, «Опозиційний блок» – 4,2%, Радикальна партія – 4,2%.

«Якщо у квітні різниця в підтримці "Слуги народу" і "ЄС" була понад похибку, тобто "Слуга народу" формально дійсно мала найбільшу підтримку і була на першому місці, то зараз підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і тому обидві партії ділять лідерство з приблизно однаковою підтримкою», – прокоментували в КМІСі.

Лідером електоральних симпатій серед потенційних кандидатів у Президенти є Володимир Зеленський – 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Конкурентом йому в другому турі був би Петро Порошенко – 17,4%. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 12,7%, Юрій Бойко – 10,6%, Ігор Смешко – 8,1%.

Інформація про опитування. Соціологічне дослідження проводилось Київським міжнародним інститутом соціології 1–7 червня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%.