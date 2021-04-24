Більшість населення підтримує запровадження української мови як базової у сфері сервісу.

Відносна більшість українців стримано сприймає імплементацію мовного закону в Україні і вважає, що нові правила не матимуть жодних наслідків для їхнього регіону - 38%. При тім 27% очікує від закону позитивних наслідків, а 21% - негативних.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного в лютому 2021 року фондом "Демократичні ініціативи" та Центром політичної соціології. Оприлюднили їх 23 квітня, на другу річницю ухвалення мовного закону.

Найбільших позитивів від мовного закону чекають на заході - 41%. При тім відносна більшість усе ж вважає, що акт не матиме жодних наслідків - 42%.

Центр - єдиний регіон, де позитивні очікування (36%) переважають над твердженням про відсутність наслідків (35%).

Водночас, на сході й півдні понад третина респондентів очікують неґативу від закону. Але основна відповідь - "жодних наслідків".

Понад половина українців підтримують запровадження української мови як обов'язкової для мови сервісу - 54%.

Найбільший рівень підтримки української мови у сфері сервісу - на заході (81%). Правило має підтримку в центрі - 58%. Водночас, у південному та східному регіонах - третина.

В електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення є серед виборців "Європейської солідарності" (88%) та "Батьківщини" (66%). Це правило підтримує і виборець "Слуги народу" (62% усередині електорату). Основний ресурс противників цього рішення – виборці "ОПЗЖ" (не підтримують – 73%).

Дві третини людей, які вважають українську своєю рідною мовою, підтримують це рішення (66%). Серед тих, чиєю рідною мовою є російська, - 22%.

Загалом 87% українців вважають, що мовне питання - або надумане, або не гостре, або не актуальне. Лише 5% українців вважаюьть його гострим.

Близько 16% громадян ствердили, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську, зазнали неґативу 12%, а серед тих, хто вважає рідною російську мову – 20%.

"Цікаво, що серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у Південному та Східному регіонах. Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні", - прокоментували в "Демініціативах".

Окрім того, фонд нагадав про серпневе опитування, проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Воно показало, що понад три чверті українців в усіх регіонах підтримує тези про те, що усі громадяни України повинні володіти державною мовою, українська мова має бути мовою спілкування держслужбовців та керівників держави, а також в усіх державних навчальних закладах більшість предметів мають викладатися державною мовою.

Інформація про опитування. Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 16-27 лютого 2021 року. Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом поселення та областю проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.