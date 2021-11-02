Зеленський обійшов Порошенка в списку найнеприйнятніших кандидатів.

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то до другого туру вийшли би, як і раніше, Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Теперішній Президент переміг би колишнього. Водночас, соціологи вперше за час досліджень фіксують, що рівень несприйняття Зеленського як кандидата перевищив Порошенковий.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в жовтні Центром Разумкова на земовлення інтернет-видання Obozrevatel.



У першому турі найбільше голосів отримав би Зеленський – 18,7% серед усіх опитаних. Натомість Порошенко – 12,7%.

За Юрія Бойка проголосувало би 6,2% респондентів, за Дмитра Разумкова – 5,5%, за Юлію Тимошенко – 5%, за Володимира Гройсмана – 4,1%.

Якби до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, то за чинного Президента проголосувало б 55,6% виборців, а за колишнього – 44,4%.

Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не хочеться голосувати за жодних обставин, респонденти найчастіше називали Зеленського (31,9%) і Порошенка (31,6%).

Далі в списку – Медведчук (24,7%) і Бойко (24%).

Інформація про дослідження. Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення інтернет-видання Obozrevatel.