ДБР відсторонило співробітників, причетних до вилучення клістронів у Повітряних сил.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та Служби безпеки України під час вилучення високоточних пристроїв зі системи управління зенітними ракетами – клістронів – у військових частинах Повітряних Сил ЗСУ.

Про це йдеться у заяві ДБР.

Кримінальну справу відкрили за матеріалами управління внутрішнього контролю ДБР.

Наразі посадових осіб, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад. "За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їхнього подальшого звільнення", – поінформували в ДБР.

Бюро запевнило, що вилучені військові прилади (клістрони) в четвер повернули у військові частини.

Центральний апарат витребував матеріали кримінального провадження із територіального управління, розташованого у Хмельницькому, та передав для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

Тим часом, міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення надвисокочастотних приладів підірвало бойову готовність української ППО.

"На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвела до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка належить до грифованої", – заявив Таран під час виступу у Верховній Раді, згідно з повідомленням УНІАН.

Зі слів міністра, оцінку інцидентові мають надати правоохоронні органи.

"Міноборони не здійснює досудового слідства. Єдине, що ми можемо, – це провести службове розслідування. Стосовно туди, куди інформація пішла (а не могла піти), – це питання до СБУ", – сказав голова Міноборони.

Як писав Z, 2 липня командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків у військових частинах вилучають надвисокочастотні прилади, що може підірвати обороноздатність держави.

Після виходу скандалу в публічну площину Державне бюро розслідувань повідомило про повернення приладів військам.