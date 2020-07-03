ДБР відсторонило співробітників, причетних до вилучення клістронів у Повітряних сил.

 

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та Служби безпеки України під час вилучення високоточних пристроїв зі системи управління зенітними ракетами – клістронів – у військових частинах Повітряних Сил ЗСУ.

 

Про це йдеться у заяві ДБР.

 

 

Кримінальну справу відкрили за матеріалами управління внутрішнього контролю ДБР. 

 

Наразі посадових осіб, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад. "За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їхнього подальшого звільнення", – поінформували в ДБР.

 

Бюро запевнило, що вилучені військові прилади (клістрони) в четвер повернули у військові частини.

 

Центральний апарат витребував матеріали кримінального провадження із територіального управління, розташованого у Хмельницькому, та передав для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

 

Тим часом, міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення надвисокочастотних приладів підірвало бойову готовність української ППО. 

 

"На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвела до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка належить до грифованої", – заявив Таран під час виступу у Верховній Раді, згідно з повідомленням УНІАН.

 

Зі слів міністра, оцінку інцидентові мають надати правоохоронні органи.

 

"Міноборони не здійснює досудового слідства. Єдине, що ми можемо, – це провести службове розслідування. Стосовно туди, куди інформація пішла (а не могла піти), – це питання до СБУ", – сказав голова Міноборони.

 

Як писав Z, 2 липня командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків у військових частинах вилучають надвисокочастотні прилади, що може підірвати обороноздатність держави.

 

Після виходу скандалу в публічну площину Державне бюро розслідувань повідомило про повернення приладів військам.

 

03.07.2020

До теми

Риси характеру того, хто переживає за екологію
Даніела Мокер
Те, чи хтось прагне захистити природу, залежить і від його характеру. Науковці визначили, що вирізняє активних захисників природи.
03.07.20 | | Наука
Кіберпанк про драму культури
Іван Баран
Як ідентифікувати себе у світі без держав? Як зберегти культурний код нації у такому майбутньому? – Роман про соціальні, економічні, культурні та філологічні аспекти життя недалекого майбутнього Америки.
03.07.20 | | Штука
Перезавантажити НАТО
Максим МУЛЯР
Чи не час вже НАТО пригадати, для чого створювався цей блок? Якщо Альянс не на словах, а на ділі не підніме свою сумарну обороноздатність, не перестане вестися на кремлівські провокації та блеф, то раніше чи пізніше російська аґресія проти держав-членів стане реальністю.
03.07.20 | | У світі
Меню для диктатора
Юлія Бондар
Чим ласував Пол Пот, поки Камбоджа вмирала від голоду? Що їв Саддам Хусейн перед тим, як віддав наказ про знищення десятків тисяч курдів? Чи смакувала Фіделю Кастро американська Coca-Cola? Як нагодувати тирана так, аби він сьогодні нікого не вбив?
02.07.20 | | Штука
Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20 | | Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
​Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20 | | Наука
Парафія в Мостиськах
Мар'ян ХОМЯК
Вірні костелу Народження св. Йоана Хрестителя як еталон католицької пастви 1862 року
01.07.20 | | Минуле
Мерські вправи
Юрій ТИМЧУК
Де-факто кампанія, результатом якої буде похід за шторку 25 жовтня, стартувала. Квазіканікули в умовах карантину на неї не вплинуть, а в тому, що бої за голоси будуть потужними, вже немає сумнівів.
01.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.