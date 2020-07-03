Лукашенко застеріг білорусів від радикальних реформ.

Він налякав їх поверненням до часів, коли доведеться «з баняками ходити з хуторів і сіл в місто-герой Мінськ».

 

 

Виступаючи на урочистих зборах в Мінську до Дня Незалежності, президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав, що на референдумах в 1990-х роках громадяни зробили свій вибір «на користь сильної влади, здатної гарантувати безпеку і стабільність державного розвитку». Він висловив здивування, що йому останнім часом чимраз частіше доводиться чути критику цієї форми державного устрою країни.

 

Лукашенко попередив про наслідки реформ, які пропонують опозиціонери. «Сьогодні окремим кортить, хочеться перевертів, реформ. Тільки хочу вас попередити, що внаслідок цих реформ хтось наб'є кишені, а ви знову з баняками будете ходити з хуторів і сіл, зі Солегорська, Слуцька та інших міст в місто-герой Мінськ. Ви хочете сказати, що цього не буде? Буде», – запевнив білоруський лідер, слова котрого цитує інформаційне агентство БЕЛТА.

 

Лукашенко звернув увагу на те, що пандемія коронавірусу і стихійні акції протесту породили в США «кризу, голодні бунти і залишили 60 мільйонів осіб без роботи». «Ми не Америка, ми не друкуємо доларів. Ми навіть не Росія, якій нема куди подіти вуглеводні, золото і метали. У нас тільки руки, мізки, голова на плечах», – зазначив президент.

 

Таким чином білоруський президент застерігав своїх співвітчизників від зміни політичного курсу, а отже, й від обрання на президентську посаду когось іншого. А варто зазначити, що цьогоріч президентські вибори вперше з 1994 року проходять в умовах невизначеності результатів. Рейтинг популярності Лукашенка відчутно впав на тлі зростання рейтингів ймовірних конкурентів.

03.07.2020

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