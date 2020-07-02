На Галичині лише Тернопілля не потребує посилення карантину.

 

Тернопільщина на сьогодні є єдиною з трьох галицьких областей, на території якої епідемічна ситуація не вимагає посилення карантину. Відповідно до даних, опублікованих на сайті ЦГЗ України, тут немає жодної з ознак, яка, відповідно до критеріїв, визначених урядом, дозволила б зарахувати область до регіону зі значним поширенням COVID-19. 

 

 

Натомість на Івано-Франківщині наявні дві такі ознаки, а на Львівщині – одна. Зокрема, в обох областях залишається високим відсоток виявлених інфікованих: в Івано-Франківській коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,88%, а на Львівщині зовсім трохи перевищує допустимі 11% і становить 11,1%. До порівняння – на Тернопільщині цей коефіцієнт становить 4,96%.

 

Окрім того, Івано-Франківщина демонструє зростання випадків інфікування – 15,93%. Щодо двох інших галицьких областей, то тут спостерігаємо спад: на Львівщині на 42,31%, на Тернопіллі – на 37,58%.

 

Скріншот: phc.org.ua, виділення трьох областей наше, - Z

 

Як пояснили в Центрі громадського здоров’я України, регіоном зі значним поширенням COVID-19 (а саме на території таких запроваджують посилення протиепідемічних заходів) вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

 

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

 

– середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

 

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11% (обраховують як відношення кількості виявлених випадків за 7 днів до кількості проведених ПЛР-тестувань за 7 днів);

 

– показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10% (показник застосовується в разі реєстрації понад 8 випадків на 100 000 населення сумарно за останні сім днів).

 

Щодо завантаженості ліжок, то найменший цей показник на Тернопіллі – 14,7%. На Івано-Франківщині він становить 20,87%, а на Львівщині є доволі високим – 42,82%.

 

Показник щодо охоплення населення тестуванням є найвищим на Львівщині – 108,35 на сто тисяч осіб. На Тернопіллі він становить  40,96, а на Івано-Франківщині – 28,28.

 

Згідно з Постановою Кабміну від 20 травня №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 17.06.2020 № 500), посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таке рішення ухвалюють за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

 

Фото: kurs.if.ua

 

Якщо епідемічна ситуація в регіоні має ознаки для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія з питань ТЕБ і НС збирається позачергово й ухвалює рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

 

Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС у регіоні із значним поширенням COVID-19 аналізує епідемічну ситуацію в регіоні кожні три дні та розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

 

Рішення про посилення протиепідемічних заходів можуть скасувати не раніше ніж через сім днів із дня його ухвалення – врахувавши результати оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

 

Нагадаємо, відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛОДА, на Львівщині карантин продовжено до 7 липня. 

02.07.2020

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