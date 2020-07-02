Кваснєвський і Кокс засудили переслідування Порошенка.

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський і експрезидент Європейського парламенту Пет Кокс розкритикували кримінальне переслідування Петра Порошенка і заявили про те, що в Україні з'явилися ознаки переслідування політичних опонентів через суди.

Про це йдеться у спільній заяві Кваснєвського та Кокса, котрі у 2012-2014 роках очолювали моніторингову місію Європарламенту щодо політичних процесів в Україні і допомагали рятувати Юлію Тимошенко.

"Якщо цей курс візьме гору, демократія та правопорядок в Україні стануть першими жертвами. Вони є ключовими елементами загальних цінностей, які перебувають в основі прагнення України до ЄС і НАТО", – попереджають вони.

На їхню думку, події в Україні свідчать про руйнацію стандартів та "постмайданний ревізіонізм".

"Наближення місцевих виборів додає олії у вогонь наших занепокоєнь, коли ми стаємо свідками переслідування політичних опонентів через систему правосуддя, а не урну для голосування", – йдеться у заяві Кокса та Кваснєвського.

Вони закликають боротися з політичними опонентами на дебатах та виборах, але не в судах.

В інтерв'ю BBC News Україна у вересні 2019 року пан Кваснєвський попередив, що реакція на політичне переслідування Петра Порошенка у Європі буде гострою. "Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися. Якщо це буде суд, якщо будуть докази – це інша справа, але якщо це робиться з політичною мотивацією, то, звичайно, всі ці люди будуть голосно про це говорити", – застеріг він.