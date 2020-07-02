Пандемія COVID-19 не спадає, а навпаки, посилюється в усьому світі.

Про це попереджає керівництво ВООЗ і закликає уряди світу до активної протидії хворобі.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що пандемія COVID-19 продовжує посилюватися у всьому світі. ВООЗ закликала держави використовувати комплексний підхід, щоб взяти пандемію під контроль.

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Ґебреєсус на пресконференції в Женеві в середу, першого липня, повідомив, що минулого тижня у всьому світі щодня реєстрували понад 160 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За словами голови ВООЗ, 60% всіх випадків зараження з початку пандемії COVID-19 було зафіксовано саме в червні, коли країни почали послаблювати карантинні режими.

Ґебреєсус підкреслив, що країнам, які використовували «комплексний» підхід до боротьби з вірусом, задіюючи всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти і ресурси, вдалося взяти вірус під контроль з великим успіхом. Він закликав владу світових держав «знаходити, локалізовувати, перевіряти і піклуватися про кожен випадок; відслідковувати й ізольовувати кожен контакт; оснащувати і навчати працівників охорони здоров'я, а також навчати і розширювати можливості населення щодо захисту» від коронавірусу.

За словами голови ВООЗ, один з уроків цієї пандемії полягає в тому, що «незалежно від ситуації, її можна змінити [на краще]». Він додав, що хоча пандемія COVID-19 є передовсім науковою проблемою, вона також є перевіркою характеру. «Ми повинні діяти в інтересах глобальної солідарності і всього людства в цілому. Ми несемо спільну відповідальність за те, щоб забезпечити інструментами захисту всіх людей, особливо тих, хто зазнає найбільшого ризику», – додав Ґебреєсус.

За даними Центру досліджень коронавірусу Університету Джонса Гопкінса, в усьому світі коронавірусом уже заразилося понад 10,69 мільйона осіб, з них понад 510 тисяч померли.