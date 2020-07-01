Суд над Порошенком: Експрезидент пропонує Зеленському співпрацю – або Ростов.

Печерський суд Києва на другому судовому засіданні поспіль не спромігся ухвалити запобіжний захід п'ятому Президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Суддя Сергій Вовк переніс засідання на 8 липня 2020 року.

Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Петро Порошенко заявив по завершенні судового засідання: українським політикам слід об'єднуватися для спільної розбудови Української держави та відстоювання її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми не намагаємося захоплювати щось. Ми кажемо чесно: або спільно будуємо Україну, або купуйте квиток до Ростова. Маршрут відомий і доля відома", – сказав Порошенко.

Виступаючи на самому суді, Петро Порошенко порівняв активність генеральної прокурорки Ірини Венедіктової із діяльністю колишнього прокурора СРСР Андрія Вишинського. Він презентував Сергієві Вовку книгу "Судові промови і статті радянських обвинувачувачів" (мовою ориґіналу – "Судебные речи и статьи советских обвинителей"). "Ваша честь, поверніть той, як назва [колишній] генеральний прокурор Рябошапка, «треш» цьому «угрупуванню»", – звернувся Порошенко до судді.