Суд над Порошенком: Експрезидент пропонує Зеленському співпрацю – або Ростов.

Печерський суд Києва на другому судовому засіданні поспіль не спромігся ухвалити запобіжний захід п'ятому Президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Суддя Сергій Вовк переніс засідання на 8 липня 2020 року.
Про це повідомляє телеканал "Прямий".
Петро Порошенко заявив по завершенні судового засідання: українським політикам слід об'єднуватися для спільної розбудови Української держави та відстоювання її суверенітету і територіальної цілісності.
"Ми не намагаємося захоплювати щось. Ми кажемо чесно: або спільно будуємо Україну, або купуйте квиток до Ростова. Маршрут відомий і доля відома", – сказав Порошенко.
Виступаючи на самому суді, Петро Порошенко порівняв активність генеральної прокурорки Ірини Венедіктової із діяльністю колишнього прокурора СРСР Андрія Вишинського. Він презентував Сергієві Вовку книгу "Судові промови і статті радянських обвинувачувачів" (мовою ориґіналу – "Судебные речи и статьи советских обвинителей"). "Ваша честь, поверніть той, як назва [колишній] генеральний прокурор Рябошапка, «треш» цьому «угрупуванню»", – звернувся Порошенко до судді.
01.07.2020