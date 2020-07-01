Офіс Президента готує закон про заборону публікації чиновницьких розмов.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Банкова готує законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

 

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю The Washington Post.

 

 

"Ненормально, коли хтось записує голову держави. І не важливо, чи це незаконний вчинок громадянина України з огляду на якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби", – сказав Єрмак.

 

Хоча команду Володимира Зеленського впродовж року постійно трусять скандали, зумовлені прослуховуванням (чи підгляданням), Єрмак ствердив, що Офіс Президента прийшов до такого рішення після оприлюднення запису розмов між колишнім Президентом України Петром Порошенком та ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. 

 

Зі слів Єрмака, законодавча заборона прослуховування зумовлена турботою про національні інтереси, бо традиція прослуховувати посадовців – це "пряме порушення національної безпеки".

 

Президентський радник Ігор Новіков сказав, що прослуховування політиків стало "національним спортом" в Україні, котрий спричиняв не лише до відставок, втеч, а й убивств (Примітка Z. Новіков, очевидно, натякає на те, що Георгія Ґонґадзе замордували під плівки, записані в президентському кабінеті). 

 

"Це небезпечна ситуація", – заявив Новіков, додавши, що йому досі в голові не вкладається, що хтось міг записати і оприлюднити переговори Президента Укрїани і віце-президента США.

 

Водночас, The Washington Post звертає увагу на те, що анонсований Єрмаком закон може захистити і саму команду Зеленського, котра перебуває під тиском звинувачень з боку журналістів та антикорупційних організацій.

 

Нагадаємо, довкола Андрія Єрмака нещодавно спалахнув скандал, пов'язаний із прихованими записами: народний депутат Гео Лерос оприлюднив записи переговорів за участю брата керівника ОП, котрий начебто "продавав" посади.

 

Взимку в інтернеті опублікували записи з наради за участю тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, під час котрої він говорив про "вітер в голові" Зеленського. Гончарук мусив попросити пробачення в Зеленського – згодом його і звільнили.

 

01.07.2020

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