Латвія заборонила телеканал Russia Today на своїй території.

Рига закликала європейських партнерів вчинити за її прикладом, оскільки цей канал – інструмент російської пропаганди в ЄУ.

 

 

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – NEPLP) оголосила про припинення трансляції в країні семи телеканалів медіагрупи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті ради.

 

Заборона на трансляцію торкнеться каналів RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary і RT TV, які, на думку латвійських спецслужб, є найвпливовішим каналом російської пропаганди в Західній Європі.

 

Формальною підставою для заборони став факт прив’язки цих каналів до російського топ-пропагандиста Дмитра Кисельова, на котрого поширюються санкції Євроунії за підрив територіальної цілісності України. «Це було зроблено, оскільки перелічені канали перебувають під фактичним контролем і одноосібним впливом російського пропагандиста Дмитра Кисельова, котрий сам перебуває під санкціями ЄУ», – наголошено в заяві NEPLP, яку цитує інформаційний портал Delfi. Окрім того, ці канали неодноразово називали Латвію «державою, що не відбулася», відмовляючи їй в суб'єктності.

 

«Докази, які ми отримали, дуже вагомі, і ми просимо всіх медіарегуляторів країн-членів ЄУ вчинити за нашим прикладом і обмежити мовлення RT на своїй території. Для цих програм немає місця ні в Латвії, ні в Європейській Унії», – заявив голова NEPLP Іварс Аболіньш (Ivars Āboliņš).

01.07.2020

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