Китай ухвалив закон про держбезпеку в Гонконзі. 

Документ фактично скасовує принцип «одна країна – дві системи».

Всекитайські збори народних представників у вівторок, 30 червня, одноголосно ухвалили суперечливий закон «Про вдосконалення правової системи і правозастосовчого механізму Гонконгу». Про це повідомило китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа. Документ вже підписав голова КНР Сі Цзіньпін.

Закон, внесений урядом КНР в травні, робить кримінально караною діяльність, спрямовану на відділення Гонконгу, підрив влади Пекіна над територією і співпрацю з небажаними іноземними організаціями. Це дає владі материкового Китаю широкі можливості для обмеження публічних виступів і свободи слова в Ганконзі. Таким чином фактично скасовується принцип «одна країна – дві системи», який діяв щодо Гонконгу з 1997 року, тобто з часу переходу автономії з юрисдикції Великої Британії до Китаю.

Також у Гонкозі передбачається створити нове відомство з безпеки, безпосередньо підпорядковане Пекіну і наділене широкими повноваженнями, аж до контролю над змістом освіти. Владі автономії пропонується створити свою комісію з безпеки на чолі з відрядженим з Пекіна радником. У разі виникнення суперечностей новий закон отримає пріоритет над місцевими правовими нормами.

Офіційний Пекін заявляє, що закон спрямований проти безладу і дестабілізації в Гонконзі й відкидає будь-яку критику ззовні як втручання в його внутрішні справи.

Активісти правозахисного руху й лідери опозиційних партій оголосили, що планують у середу, першого липня, провести демонстрацію протесту, незважаючи на небезпеку того, що учасників, за новим законом, можуть заарештувати. Згідно з інформацією гонконгської англомовної газети South China Morning Post, влада має намір того ж дня вивести на вулиці чотири тисячі працівників поліційних спецпідрозділів.