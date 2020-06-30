Помер львівський телеоператор Андрій Сладков.


Уночі проти 30 червня помер львівський телеоператор Андрій Сладков. Про це повідомила у fаcebook його донька, керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

 

 

«Вночі не стало мого Тата. Зранку ми з його дружиною планували їхати до лікаря і планувати його останні, як мені здавалося, місяці нелегкого життя, але сталося все раптово», – написала Олександра Сладкова.

 

Відеооператор Андрій Сладков відійшов у вічність на 60-му році життя, після боротьби з онкологією.

 

Він працював фотожурналістом, а згодом оператором кількох львівських телеканалів. Упродовж п’яти років працював з Русланою Лижичко на студії «Люксен», брав участь у зборі фольклористики Карпат під керівництвом Руслани та її чоловіка. Крім щоденної роботи на телеканалах, знімав документальні фільми «Шанс» (1999), «Директор Картинної галереї або Крізь століття» (2001), «Таємниця Жоржа де Ла Тура» (2004), «Підгорецький Замок» (2012), а з 2017 року був оператором фільму з робочою назвою «Кути над Черемошем».

 

 

Прощання з Андрієм Сладковим відбудеться 2 липня 2020 року о 13:00 у каплиці на вул. Пекарській, 52. поховають його на Голосківському кладовищі.

30.06.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Коронавірус: що відомо про суперпоширення
Крісті Ашванден
Принцип Парето у ковід-версії: 20% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. Як цьому запобігти?
28.06.20 | | Наука
Відчуття гри
Дмитро Єльніков
Складно не те щоби усвідомити, але навіть згадати про усвідомлення, коли чиясь глупота й наполегливість агресивно втручаються у твій життєвий простір… 
28.06.20 | | Дискурси
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Будуть повені, буде торнадо
Богдан ПРОЦЬ
Смішно слухати, що це можна вирішити «раз і назавжди». Тим більше, в нашій слабкій державі, при такому слабкому менеджменті.
26.06.20 | | Галичина
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.