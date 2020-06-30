

Уночі проти 30 червня помер львівський телеоператор Андрій Сладков. Про це повідомила у fаcebook його донька, керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

«Вночі не стало мого Тата. Зранку ми з його дружиною планували їхати до лікаря і планувати його останні, як мені здавалося, місяці нелегкого життя, але сталося все раптово», – написала Олександра Сладкова.

Відеооператор Андрій Сладков відійшов у вічність на 60-му році життя, після боротьби з онкологією.

Він працював фотожурналістом, а згодом оператором кількох львівських телеканалів. Упродовж п’яти років працював з Русланою Лижичко на студії «Люксен», брав участь у зборі фольклористики Карпат під керівництвом Руслани та її чоловіка. Крім щоденної роботи на телеканалах, знімав документальні фільми «Шанс» (1999), «Директор Картинної галереї або Крізь століття» (2001), «Таємниця Жоржа де Ла Тура» (2004), «Підгорецький Замок» (2012), а з 2017 року був оператором фільму з робочою назвою «Кути над Черемошем».

Прощання з Андрієм Сладковим відбудеться 2 липня 2020 року о 13:00 у каплиці на вул. Пекарській, 52. поховають його на Голосківському кладовищі.