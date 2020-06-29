Євроунія пролонґувала санкції проти Росії через саботаж "Мінська".

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії через конфлікт в Україні: Європейська рада 29 червня вирішила продовжити санкції до 31 січня 2021 року через те, що не досягнуто "повної імплементації" "мінських угод", а бої на Донбасі – не зупинилися.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Санкції вперше запровадили у липні 2014 року через підтримку Росією бойовиків у Донецькій та Луганській областях. З того часу санкції, які здебільшого вражають російську фінансову, енергетичну та оборонну індустрії, продовжують кожні шість місяців.