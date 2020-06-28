В Україні рекорд госпіталізацій із коронавірусною хворобою.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 917 випадків коронавірусної хвороби.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 42 982, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у неділю.

Найбільше добових випадків виявлено на Львівщині – 173. Значна кількість захворювань також зафіксована на Рівненщині (93) і Закарпатті (86).

Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (291,8), Львівській (171,2) та Рівненській (153) областях.

Як повідомив на брифінґу міністр охорони здоров'я, минулої доби в Україні зафіксовано антирекорд: госпіталізували 237 людей – найбільше за час пандемії.

Загалом госпіталізації потребувало 11 480 осіб, притім 4383 – досі на лікарняному ліжку.

За добу 19 людей померло; загальна кількість летальних випадків – 1129.