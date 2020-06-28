В Україні рекорд госпіталізацій із коронавірусною хворобою.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 917 випадків коронавірусної хвороби. 

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 42 982, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у неділю.

 

 

Найбільше добових випадків виявлено на Львівщині – 173. Значна кількість захворювань також зафіксована на Рівненщині (93) і Закарпатті (86).

 

Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (291,8), Львівській (171,2) та Рівненській (153) областях.

 

Як повідомив на брифінґу міністр охорони здоров'я, минулої доби в Україні зафіксовано антирекорд: госпіталізували 237 людей – найбільше за час пандемії.

 

Загалом госпіталізації потребувало 11 480 осіб, притім 4383 – досі на лікарняному ліжку.

 

За добу 19 людей померло; загальна кількість летальних випадків – 1129.

 

28.06.2020

До теми

Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Коронавірусні цифри Львівщини
Олена БУДЬКО
Як формується статистика коронавірусних хворих в області, які біоматеріали досліджують насамперед і чому числа на сайтах можуть бути різними
25.06.20 | | Галичина
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20 | | Минуле
Той, хто визначив наш «Шлях»
Богдан Мисюга
Львівський галерист Юрко Бойко не пов’язаний із стереотипами «доброї школи». Його унікальна ерудиція та мистецтвознавча самоосвіта були вагомою противагою компліментарній псевдокритиці та салонним смакам.
24.06.20 | | Штука
Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Таємниця графа де Монтрезора
Юрій Винничук
Граф, чиє все життя було присвячене Україні і здобуттю їй волі.
24.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.