Українці вважають, що Зеленський не сильно відрізняється від попередника.

 

Понад половина українців не бачить переваги Володимира Зеленського над попередником. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова перед першою річницею президентури Зеленського, 39% громадян вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а ще 16% певні, що вона гірша. При тім 38% вважають, що Зеленський таки ліпший за попередників.

 

 

Загалом, 37% респондентів оцінили діяльність Зеленського протягом першого року на оцінку "добре" або "дуже добре". Третина — 34% — поставила "трійку". А ще 28% — "досить погано" або "дуже погано".

 

Водночас, більшість продовжує вважати, що Зеленський керується добрими намірами. 50% певні, що Президент захищає загальнонаціональні інтереси. А тих, хто підозрює його в роботі на себе і власне оточення, — 33%.

 

Майже дві третини — 63% — вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це переважно не вдається зробити. Чверть вважає, що влада лише імітує зусилля. Кожен десятий — захоплений теперішнім покращенням.

 

 

Відносна більшість опитаних (42%) зазначає, що загальна ситуація в країні погіршилася; 33% вважають, що вона не змінилася, і 15% — що покращилася.

 

Респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%).

 

В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін.

 

Зокрема,  відсутність змін констатують: у рівні свободи слова — 60%, рівні демократії — 59%, пенсійному забезпеченні — 57%, оплаті праці — 56%, рівні добробуту родини — 52%, дотриманні законності державними службовцями — 51%, ставленні влади до громадян — 49%, охороні здоров’я — 43%, міжнародному іміджі України — 36%. 

 

 

Ґенеральний висновок українців: Володимир Зеленський ще не виконав своїх виборчих обіцянок.

 

Зокрема, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Донбасі, 62% — боротьби з корупцією, 62% — запровадження реального народовладдя (у тому числі через референдуми), 56% — зниження комунальних тарифів, 54% — детінізації економіки, легалізації доходів, 53% — підвищення пенсій, 50% — забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% — підвищення зарплат педагогів та медиків, 46% — недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

 

 

Дещо краще оцінюється виконання обіцянок оновлення влади (52% вважають, що вона частково виконана, а 15% — що повністю виконана) та створення "Держави у смартфоні" (відповідно, 47% і 13%).

 

Лише 3,5% опитаних вважають, що за свою президентську каденцію Володимир Зеленський повністю виконає обіцянки; 33% вважають, що впорається лише з частиною; 31% гадають, що виконає меншу частину; 25% — практично не виконає.

 

Інформація про опитування. Соціологічне опитування проводилось Центром Разумкова 24-29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

27.06.2020

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