Від COVID-19 у Львові померла завідувачка міського відділу лабораторного центру.


У Львові 26 червня померла внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції Галина Михальчук – очільниця Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Про це повідомила на своїй fb-сторінці головна епідеміологиня Львівської області Наталія Тімко.

 

 

 

«Сьогодні перестало битися серце хорошої і мудрої Людини, Жінки, Мами, Бабусі, яка все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідуючою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району м. Львова, в подальшому очолила лабораторний центр м. Львова... Михальчук Галини Трохимівни. Її життя забрав коронавірус... Могла ще жити, працювати, втілювати у життя плани... Не судилось. Була для людей мудрим наставником. Давала поради, настанови. Любила свою роботу. Любила життя. Це 127 смерть на Львівщині від коронавірусу. Скільки їх ще буде? Вічна пам’ять Вам, Галино Трохимівно! Співчуття родині», – написала пані Тімко.

 

Про смерть колеги також повідомили в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

Галина Михальчук від 23 червня перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, куди потрапила з пневмонією. 25 червня її перевели в реанімацію, там пані Галина померла 26 червня, – розповіла Суспільному Наталія Тімко. Позитивний результат, який підтвердив у неї коронавірус, отримали 24 червня. Ніхто з родини померлої не захворів.

 

 

Як зазначили у Львівському обласному лабораторному центрі, Галина Михальчук усе життя присвятила улюбленій справі лікаря-гігієніста. Починала працювати лікарем, відтак була завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу держсанепідслужби Франківського району Львова. Тривалий час обіймала посаду головного державного санітарного лікаря Франківського району Львова.

 

З 2013 року очолювала Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

Нагадаємо, на Львівщині зафіксовано 5004 випадки COVID-19, за минулу добу додалося 168 нових. Від коронавірусу помер 131 хворий.

27.06.2020

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