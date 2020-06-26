Понад третина українців вважає, що COVID-19 винайшли навмисно для скорочення населення.

Понад третина українців — 36,7% — вважають, що вірус SARS-CoV-2 має штучне походження і розроблявся вмисне для того, щоби зменшити чисельність населення на планеті або для того, щоби спричинити шкоду окремим країнам.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Загалом у штучне походження небезпечного вірусу вірить дві третини українців. Адже ще 29,3% склали собі опінію, що SARS-CoV-2 таки проєктували в лабораторіях, однак його поширення серед людей було випадковістю.

17,6% вважають, що коронавірус виник природнім чином.

Нагадаємо, що конспірологічна теорія про штучне походження вірусу, спрямованого на винищення людства, є одним із найпотужніших наративів у російській пропаґанді під час карантину (Ґейтс, Сорос, "американські лабораторії біологічної зброї" тощо).

Як виявилося, українці не піддалися натякам про американське походження вірусу, котрі поширює росТБ, бо винуватять у пандемії китайців.

Так, 70,2% респондентів серед прибічників теорії про випадкове поширення лабораторного вірусу підозрюють у нехлюйстві Китай і лише 5% вказують на США.

Серед людей, котрі вважають, що вірус вигадали для винищення населення, частка америкофобів уже вища — 10,9%. Водночас відносна більшість — 26,1% — покладає відповідальність на Китай.

Найбільш схильними до конспірології є виборці Олега Ляшка — 57,6% із них вважають, що SARS-CoV-2 зужили фактично як біологічну зброю. Найменше конспіролів серед електорату Петра Порошенка (20,3%). У прибічників Президента Володимира Зеленського таких 35,8%.

Інформація про дослідження. Соціологічне опитування проводили 31 травня — 4 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.