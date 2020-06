Дослідження в Ломбардії: тільки третина ковід-інфікованих мали симптоми хвороби.

Заражається половина з членів сім'ї чи близьких співпрацівників інфікованого COVID-19. Ймовірність захворіти при зараженні зростає з віком — від 20% для молодших 40 років до 65% для старших 80 років.

У розпал епідемії в лютому-квітні 2020 року органи охорони здоров'я Ломбардії відстежили 64 252 близькі контакти у 21 410 випадках захворювання на COVID-19. Особами близьких контактів пацієнта вважалися ті, які проживали разом з пацієнтом або працювали з ним віч-на-віч, перебуваючи на відстані два метри і менше протягом квадрансу і більше під час інфекційного періоду.

16 квітня 2020 року Ломбардія ініціювала масове серологічне обстеження цих контактних осіб, було обстежено 5484 респондентів, за її наслідками опубліковано препринт.

Виявилося, що серед них 51,5% (2824 особи) було заражено COVID-19, але симптоми хвороби (кашель, підвищена – більше 37,5⁰ – температура) відчули 16% (876 осіб), критичний стан (тобто випадків, які потребували інтенсивної терапії) пережили 1,4% (75 пацієнтів).

При цьому ризик заразитися, перебуваючи у близькому контакті з інфікованим, зростає від 44,6% у молодших 40 років до 63,7% у старших 80 років; ризик же захворіти збільшується з віком значно сильніше – відповідно від 9,3% до 41,1% (в тому числі ризик потрапити в інтенсивну терапію – від 0,1% до 18,3%).

Ризик захворіти для вже інфікованих подано в таблиці.

Опубліковані натепер оцінки частки зараження від безсимптомних носів інфекції SARS-CoV-2 сильно варіюються, змінюючись від 17% до 87%, і залежать від того, які симптоми включені в визначення і коли вони були встановлені.

Як стверджують автори, в їхньому дослідженні (де симптомами були будь-які респіраторні прояви або наявність підвищеної температури) випадки безсимптомного зараження були зафіксовані і їхня частка "відповідає останнім оцінкам моделювання [на основі аналізу заражень на Diamond Princess] та опублікованій медичній літературі [див. Byambasuren O, et al. (2020) Estimating the extent of true asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: systematic review and meta-analysis чи Oran DP, Topol EJ (2020). Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection: A Narrative Review]".