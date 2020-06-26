Голову Кіровоградської ОДА затримали через хабар.

 

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України задокументували голову однієї з обласних держадміністрацій на вимаганні грошей у керівництва контролюючих структур регіону. Журналісти із Кропивницького пишуть, що йдеться про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

 

 

Згідно з версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу 1,8 мільйона гривень.

 

"Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень у червні 2020 року. Керівника ОДА разом із спільником було затримано, згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час передачі другого «траншу» у сумі 250 тисяч гривень", — поінформували в СБУ.

 

Голову адміністрації та посадовця ОДА затримали.

 

Кропивницький активіст Андрій Лаврусь повідомив, що об'єктом спецоперації був голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Згідно з його інформацією, посередником виступив очільник патронатної служби, котрого затримали в області. Самого ж Балоня нібито "взяли" в Києві.  

 

"Все було прогнозовано відразу після його призначення на посаду в область... Відкати, підряди, призначення своїх на посади. Розумні люди це бачили, а пристосуванці розповідали, що це плітки", — прокоментував Лаврусь.

 

Акурат у четвер, іще до появи новини про затримання, Кабінет Міністрів звільнив Андрія Балоня з посади голови ОДА.

 

26.06.2020

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