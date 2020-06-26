

У віці 50 років 26 червня помер міський голова Добромиля Юрій Петрик. Про це повідомили у пресслужбі Старосамбірської районної ради.

«Юрій Орестович довго і стійко боровся з недугою, не забуваючи при цьому ні на хвилину про своє місто, дбаючи про його добробут. На жаль, хвороба виявилась сильнішою і покликала його у місто вічне. Але Юрій Петрик залишається жити в серцях добромилян, у тих численних справах, які встиг втілити за роки врядування, тих добрих ініціативах, які започаткував», – зазначено в повідомленні.

Про смерть мера повідомили й на fb-сторінці місцевої спільноти «Добромильська Громада».

«Помер міський голова міста Юрій Орестович Петрик. Людина з великої букви, людина яка назавжди ввійде в історію Добромиля як один з кращих керівників міста. Саме за його головування Добромиль почав розквітати та омолоджуватись... Юрій Орестович – саме той, про кого говорять вчинки та результати його роботи», – зазначено в повідомленні.

Співчуття рідним і близьким Юрія Петрика висловили голова ЛОДА Максим Козицький, який зазначив, що багато років особисто знав Юрія Петрика, голова Львівської облраджи Олександр Ганущин, мер Львова Андрій Садовий.

Юрій Петрик народився 1 липня 1969 року. Міським головою Добромиля був із 10 жовтня 2015 року. Раніше працював лікарем ветеринарно-санітарного контролю. Тривалий час боровся з важкою хворобою. У померлого залишилися дружина та донька.