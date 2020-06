Палата представників схвалила законопроект про реформу поліції США.

Проти законопроекту виступає більшість республіканців і президент Трамп.

Палата представників Коґгресу США в черверг, 25 червня, схвалила розроблений демократами законопроект про реформу поліції. Він має назву «Закон про справедливість в поліційній діяльності імені Джорджа Флойда» (The George Floyd Justice in Policing Act) – на честь афроамериканця, котрий загинув в Міннеаполісі під час затримання поліціянтами, і чия смерть викликала хвилю протестів і масових заворушень у цілій країні, що тривають і досі. Як повідомило радіо Voice of America, за документ висловилося 236 законодавців, проти – 181, причому його підтримали троє республіканців.

Документ, зокрема, забороняє поліцейським застосовувати задушливі прийоми і обшуки без ордера, обмежує випадки, коли правоохоронці можуть користуватися захистом з боку закону. Законопроект передбачає покарання за прояви расової нетерпимості з боку поліціянтів під час виконання ними службових обов'язків, а також наказує створення національної бази даних для відстеження неправомірних дій правоохоронців. «Цей закон покликаний в корені змінити культуру поліційної роботи в країні», – наголосила спікерка Палати представників, членкиня Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Тепер документ переданий на голосування до Сенату, який контролюють представників Республіканської партії. У зв'язку з цим більшість аналітиків висловлюють сумнів, що Сенат підтримає цей законодавчий акт. Адже республіканці вже заявили, що виступають проти радикальних реформ, а адміністрація Дональда Трампа попередила, що президент накладе на законопроект вето.