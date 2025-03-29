Суд призупинив ліквідацію «Голосу Америки».

Питання, чи було закриття «Голосу Америки» правочинним, вирішуватиметься в ході подальших судових процесів.

Суддя Федерального окружного суду Сполучених Штатів на Мангеттені Джеймс Пол Еткен (Paul Oetken) видав розпорядження, яким тимчасово заборонив чинній адміністрації президента Дональда Трампа продовжувати процес ліквідації радіокомпанії «Голос Америки» (Voice of America – VOA). У розпорядженні міститься також заборона Аґенції США з глобальних медіа (USAGM), яка керує роботою VOA, звільняти понад 1200 журналістів, інженерів та іншого персоналу ЗМІ. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Суддя Еткен заявив, що адміністрація Трампа не може в односторонньому порядку ліквідувати «Голос Америки» та пов’язані з ним радіопрограми, які були схвалені та фінансовані Конґресом. Скасування коштів на ці програми вимагатиме схвалення законодавчого органу, зазначив суддя.

Рішення Федерального окружного суду США на Мангеттені було ухвалено після того, як коаліція з журналістів VOA, профспілок і правозахисної організації «Репортери без кордонів» минулого тижня подали позов проти адміністрації Трампа, щоб заблокувати очікувані скорочення. Як стверджували позивачі, ліквідація VOA суперечить рішенню суду, ухваленому ще під час першої президентської каденції Трампа про те, що журналісти VOA мають захист від втручань з боку Білого дому. Окрім того, відсутність мовлення VOA залишає вакуум, який заповнюють «пропагандисти, чиї повідомлення монополізують глобальний ефір», зазначається в позовній заяві. Також позивачі вказували на порушення Білим домом Першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Як зазначає Reuters, у рішенні суду немає вимоги щодо поновлення мовлення, але воно містить заборону на звільнення працівників на час розгляду справи по суті. Суд ще повинен вирішить, чи було закриття «Голосу Америки» правочинним.

Радіостанцію «Голос Америки» було засновано 1942 року для боротьби з нацистською пропагандою в розпал Другої світової війни. Мовник надавав програми новин 49 мовами для десятків країн світу, включно з такими, як Китай та Іран, де громадяни мають обмежений доступ до незалежної журналістики. «Голос Америки» довгий час вважався ключовим компонентом американської «м’якої сили» з просування демократії за кордоном.

Статут «Голосу Америки», бюджет якого становить приблизно 270 мільйонів доларів, був розроблений для захисту редакційної незалежності. Проте президент Трамп звинуватив мовника в лівацькому упередженні. 14 березня він підписав указ , який наказував USAGM розпочати процес ліквідації ЗМІ.