Глава УГКЦ закликав спільно молитися за постраждалих від паводку й рятувальників.



«Постраждалі від стихії потребують молитви та співчуття. Щиро прохаю цієї неділі під час Божественної Літургії усильно молитися за всіх, хто постраждав від паводка та за рятувальників, які ліквідовують його наслідки», – таке прохання висловив глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своєму Зверненні до вірних УГКЦ і людей доброї волі в Україні та в усьому світі з приводу паводків у Західній Україні.

Блаженніший Святослав звернувся до тих, хто постраждав від паводку, словами Ісуса Христа: «Не бійтеся!». «Ваша Церква, яка постійно молиться до милосердного Бога, є з вами в цей складний час і прагне огорнути вас своїм теплом, увагою та допомогою», – наголосив він.

Глава УГКЦ висловив співчуття та запевнення в молитві всім тим, хто втратив своїх рідних унаслідок стихії, а також запевнив, що Церква «є і буде вашим голосом і захисницею перед могутніми цього світу та донесе правду про вашу тривогу і ваш розпач до світового співтовариства та вселенської християнської спільноти».

Блаженніший Святослав зауважив, що кожне нещастя, яке людина переживає у своєму житті, є нагодою до вияву християнської солідарності та соціального служіння, щоб якомога швидше допомогти постраждалим.

«Тому закликаю всі наші церковні інституції: єпархії, спільноти богопосвяченого життя, а особливо мережу організацій благодійного фонду «Карітас» – організувати порятунок тих, хто волає про допомогу. Звертаюся до всіх громад нашої Церкви в Україні та світі в дусі євангельського самарянина підтримати тих, хто тепер позбавлений свого дому та опинився віч-на-віч із бідою», – додав Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ також повідомив, що скерував прохання до світового співтовариства та міжнародних гуманітарних інституцій бути відкритими, щоб відповісти на потребу постраждалих від стихійного лиха в західних областях України.

Фото: glavcom.ua

Водночас глава Церкви закликав замислитися не лише над наслідками, до яких призвела стихія, а й над її причинами.

«Причиною лиха, яке переживаємо, є хижацьке ставлення людини до довкілля. Зміна клімату на глобальному рівні та безконтрольне винищення карпатських лісів змусило природу промовити своє грізне слово, на яке ми не сміємо промовчати», – переконаний він.

«У час Петрового посту, зважаючи на сучасну драматичну ситуацію, закликаю вас переосмислити своє ставлення до навколишнього середовища, що повинно виявитися в усвідомленні небезпеки екологічного гріха та в покаянні перед обличчям Бога-Творця, щоб навчитися відповідально дбати про наш спільний Божий дім і примножувати природну спадщину», – наголосив Блаженніший Святослав.