"Ви гірший за Януковича": Суд змусив Омеляна здати закордонний паспорт.

 

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

 

Як повідомила пресова служба суду, на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

 

 

Термін дії запобіжного заходу — до 19 серпня.

 

Колишнього міністра підозрюють у вчиненні незаконних дій (наказ про зменшення портових зборів), внаслідок котрих державний бюджет ніби недоотримав 30,5 млн гривень.

 

Сам Омелян назвав кримінальне провадження від НАБУ "справою ні про що", а Зеленського — "вигаданим героєм" і "злим персонажем", однак, "гіршим за Януковича".  

 

"Головна вимога Зеленського — щоб Омелян не міг залишати будинку, в якому проживає, без дозволу суду. Ніяких зустрічей/ефірів/мітингів. Ніякої самостійної вільної позиції. Ніякого зайвого публічного коментаря. Закрити, заткнути, краще — взагалі забути. Критична позиція по відношенню до влади його відверто дратує", — прокоментував Омелян.

 

26.06.2020

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