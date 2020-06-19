НАБУ оголосило підозру ексміністру інфраструктури Омеляну.

 

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

 

Як повідомляє прес-служба НАБУ, дії експосадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

 

 

"Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр", – ідеться у повідомленні.

 

НАБУ звертає увагу, що Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Відтак рішення посадовця спричинило ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень: замість очікуваних 203,5 млн надійшло 173,1 млн.

 

Омелян назвав підозру детективів Національного антикорупційного бюро "черговим сюрпризом".

 

"Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниженням урядом портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Оскільки у цей час у мене вдома відбувався обшук ДБР, допит у НАБУ перенесли на цю п’ятницю. Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит як свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі", – написав Омелян у Facebook.

 

Міністр вважає свої дії "дерегуляцією" та полегшенням тиску на бізнес.

 

"Шкода, що НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2… Володимир Зеленський, дуже дякую", – підсумував колишній посадовець.

 

19.06.2020

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