У Львові дозволили тренуватися в залах і відвідувати ресторани.

У Львові дозволили роботу спортивних і фітнес-залів, а також закладів громадського харчування за умови перебування там не більше 10 осіб одночасно та регулярного проведення тестування працівників таких закладів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС.

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Згідно з рішенням комісії, відновлено роботу закладів громадського харчування в приміщенні — до 10 клієнтів; спортивних та фітнес-клубів — до 10 відвідувачів. Однак власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

«Є дозвіл регіональної комісії, що можуть бути зібрання до 10 людей. Враховуючи ситуацію, яка складається, в тому числі серед малого і середнього бізнесу, ми вбачаємо за можливе у Львові, щоб спортивні зали та фітнес-клуби, якщо там є до 10 осіб, могли працювати. Це саме стосується закладів громадського харчування – якщо є провітрюваність приміщення, там є до 10 людей – вони можуть працювати. У нас працюють літні тераси, але, враховуючи погодні умови, економічна ситуація там непроста», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Він додав, що в місті щодня моніторять кількість у лікарнях хворих з COVID-19. Наразі у медзакладах заповнено 35–40% із відведених для таких пацієнтів місць. Якщо ситуація буде змінюватися, рішення щодо обмежень переглядатимуть.

Мешканцям і гостям Львова рекомендують перебувати у транспорті в масках, дозволено перевезення лише пасажирів, які сидять. Загалом адаптивний карантин у Львові, як і в усій країні, продовжено до 31 липня.



Натомість дитячим садочкам у Львові досі заборонено працювати.

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«Дитячим садочкам заборонено працювати. Згідно з постановою уряду, приватні садочки не дозволяють відкривати, однак у постанові уряду чітко прописано, що заклади освіти можуть приймати до 10 дітей на певні спортивні, освітні, розважальні чи будь-які інші заходи. Тому такі центри, як Центр розвитку дитини, могли би працювати в кількості до 10 осіб», – прокоментувала заступниця міського голови й керівниця оперативного штабу протидії коронавірусу Галина Слічна.