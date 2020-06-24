Попри карантин, в УКУ буде випускний – з гостями й концертом.

Український католицький університет у Львові в суботу, 27 червня, організовує онлайн-випускний для студентів. До його перегляду запрошує доєднатися всіх охочих. Університет вивчив американські та європейські практики проведення випускних в обставинах пандемії короанвірусу і також влаштовує урочистості в новому форматі.

Фото: ucu.edu.ua

Онлайн-трансляція випускного відбуватиметься на YouTube каналі УКУ о 18:30 і на офіційній Facebook сторінці університету, а раніше, о 12:00, транслюватимуть святкову Літургію з церкви Святої Софії – Премудрості Божої.

Під час урочистої частини до випускників звернуться з промовами президент УКУ владика Борис Ґудзяк, отець-ректор Богдан Прах і почесний промовець 2020 – український поет і прозаїк Сергій Жадан. Також випускників привітають відомі люди з України й інших країн: Адріан Сливоцький, Едвард Лукас, Шон Патрік Лаветт, Оксана Забужко, Мирослав Маринович, Ярослав Грицак, Марічка Бурмака, Тарас Тополя, гурт “Піккардійська терція” та багато інших. Слово матимуть і випускники попередніх років, батьки цьогорічних випускників, а також студент-Салютатор і студент-Веледиктор 2020, яких університет обирає щороку за підсумком конкурсу. Опісля випускники матимуть закриті zoom-зустрічі по факультетах.

Церемонія вручення дипломів випускникам університету з використанням роботів у Японії. Фото: apnews.com.ua

“Давайте відверто – "онлайн випускний" звучить трохи дивно. Але чи не дивним став світ в останні місяці? І навіть у дуже дивних ситуаціях коли ми поряд з людьми. яких поважаємо, цінуємо і які нас надихають, може бути багато позитивної енергії і настрою. В УКУ є дуже важливе слово – спільнота, і ми хочемо відчути в цей день випускних урочистостей нашу спільноту. Навіть якщо фізично ми будемо на відстані, емоційно ми будемо усі разом”, – розповіла Софія Опацька, проректорка УКУ з науково-педагогічної роботи.