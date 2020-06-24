У Галичі затопило райлікарню, де є хворі на коронавірус. ВІДЕО з гелікоптера.

 

У місті Галич на Франківщині через паводки затоплено районну лікарню, звідти евакуйовують хворих. Процес евакуації ускладнило те, що в закладі перебувають хворі на COVID-19. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який спільно з керівниками силових відомств перебуває на Івано-Франківщині. За словами Шмигаля, масштаби цьогорічних паводків більші, ніж 2008 року.

 

Фото: if.dsns.gov.ua/

 

«Проінспектували також рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус», – сказав Шмигаль.

 

Як зазначив прем’єр після обльоту регіону, найскладніша ситуація – в гірських районах, де найбільше постраждали дороги й мости, а доставка повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Втім туди, куди можливо, гелікоптерами вже взялися доправляти гуманітарний вантаж.

 

«Ми бачили зараз, що частина доріг затоплена і люди відрізані від цивілізації. Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти – це основні речі, які ми сьогодні вже відправили вертольотом у Верховинський район», – додав він.

 

 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою ДСНС Миколою Чечоткіним і командувачем Нацгвардії Миколою Баланом облетіли гелікоптером територію Івано-Франківської області, яка найбільше постраждала від негоди. Крім того, вони побували в селищі Ланчин Надвірнянського району.

 

Фото: mvs.gov.ua

 

З селища евакуювали понад 200 людей, інші відмовилися виїжджати та залишилися на місці, рятувальники забезпечують їхню життєдіяльність. У населеному пункті відсутні газо- й електрозабезпечення, оскільки електроопори не витримали стихії. Два потічки поміняли русла й повністю пішли на село.

 

Незабаром у Ланчин мають скерувати великогабаритну техніку Нацгвардії, щоб розчистити русла, рятувальники та поліцейські доправлять людям харчі.

 

Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлові будинки, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

 

За інформацією ДСНС, унаслідок стихійного лиха в Івано-Франківській області підтопленими залишаються більш ніж 200 населених пунктів, до 29 немає під’їзду. На Івано-Франківщині зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів. В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 км автодоріг і 130 мостів. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

24.06.2020

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