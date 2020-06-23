Експрезидента Киргизстану засуджено до 11 років в’язниці.

Його звинуватили, зокрема, в незаконному звільненні з-за ґрат кримінального авторитета.

 

 

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва засуджено до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Таке рішення ухвалив суд Першотравневого району Бішкека у вівторок, 23 червня. Про це повідомив киргизький інформаційний портал kaktus.media. Атамбаєва визнали винним за статтею 315 КК Киргизстану (корупція) у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

 

Батукаєв був звільнений з виправної колонії в 2013 році за станом здоров'я. Пізніше в рамках кримінальної справи з'ясувалося, що медичний висновок було сфальшовано. Голова Державної служби виконання покарання Киргизстану Калібек Качкіналієв отримав за цією ж справою два роки позбавлення волі.

 

Суд також ухвалив рішення про конфіскацію майна Атамбаєва і позбавлення його державних звань і нагород. У Атамбаєва будуть, зокрема, конфісковані п'ять автомобілів, сім земельних ділянок, оздоровчий центр, низка компаній, а також акції та рахунки в багатьох банках.

 

Експрезидент відмовився виступати в суді з останнім словом. Раніше прокурори просили призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, що Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 до 2017 року. У червні 2019 року парламент позбавив експрезидента недоторканності. 7 серпня правоохоронні органи двічі намагалися взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в селі Кой-Таш. Лише на другий день збройного протистояння за участі близько трьох тисяч співробітників міліції Атамбаєв здався. В ході заворушень постраждали 225 осіб, загинув один зі спецназівців.

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