Ще три львівські лікарні прийматимуть пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Три міські лікарні Львова поповнили список госпітальних баз, які прийматимуть пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію. Це Лікарня швидкої медичної допомоги, 4-та та 5-та міські клінічні лікарні. Про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу.

Новий перелік госпітальних баз затвердили вчора на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Зараз до нього входять 26 медичних закладів Львова й області. Серед львівських міських медичних закладів досі у списку госпітальних були 8-ма і 1-ша лікарні. Як розповіла Слічна, у 8-й лікарні нині перебуває 85 пацієнтів, 6 із них – у реанімації, за минулу добу потрапило до лікарні 13 пацієнтів. У 1-й лікарні – 70 пацієнтів, троє осіб у реанімації, за добу госпіталізували також 13 людей.

За інформацією ЛОДА, протягом попередньої доби загалом в області було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 87 осіб. Скеровано на самоізоляцію 139 осіб. У стаціонарах перебуває 806 хворих. Окрім пацієнтів згаданих восьмої та першої міських лікарень, 192 хворих – у Львівській обласній інфекційній лікарні, 140 – у Центрі легеневого здоров’я, 150 – у госпіталі ветеранів війни та репресованих, 59 – у Стрийській міській лікарні, 48 – у Кам'янка-Бузькій лікарні, 19 – у Стебницькій міській лікарні, 26 осіб – у Сокальській ЦРЛ, 16 – у Рудківській лікарні та одна особа – в Охматдиті. З них 62 людини – у відділеннях реанімації, 17 – на апаратах штучної вентиляції легень.