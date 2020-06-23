Франківщину затоплює: стихія вже завдала збитків на понад 400 млн грн (фото).

У селі Микуличин Яремчанської міськради на Івано-Франківщині сьогодні зійшов селевий потік на автомобільну дорогу Львів – Мукачево. Проїзд трасою певний час було заблоковано. Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Через різке погіршення погодних умов і зливи, які тривають, на річках піднялися рівні води до двох метрів, почалися паводки.

Микуличин. Селевий потік зійшов на дорогу Львів-Мукачево. Фото: facebook.com/MNSIFR

Практично у всіх районах Івано-Франківщини спостерігається значне підтоплення житлових будинків, дворів, присадибних ділянок, сільгоспугідь, – розповів сьогодні під час онлайн-брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Рятувальні роботи в селі Кропивник Калуського району. Фото: facebook.com/MNSIFR

Через зливи у Верховинському районі рівень води в Черемоші піднявся на півтора метра, що призвело до затоплення окремих ділянок доріг та тимчасового припинення транспортного сполучення до 19 населених пунктів (Барвінків, Бистрець, Біла Річка, Білоберізка, Голови, Голошина, Грамотне, Гринява, Дземброня, Зелене, Шибене, Кохан, Перехресне, Пробійнівка, Стовпні, Топільче, Хороцеве, Яблуниця, Явірник). Унаслідок стихії загинуло двоє осіб, ще одну людину вважають безвісти зниклою. Руйнуються захисні дамби, береги рік, внаслідок зсувів ґрунту перекрито дороги. Зокрема, вчора у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут було заблоковано 40 автомобілів із туристами. Сьогодні вони всі вже проїхали у село Красник.

село Татарів Яремчанської МР. Фото: facebook.com/MNSIFR

За словами Федоріва, рух на автодорозі державного значення у селі Микуличин уже відновили, натомість повністю заблоковано рух автодорогою Криворівня – Чернівці.

У cекторі комунікації поліції Івано-Франківщини інформують, що через розлиття річки в межах сіл Татарів і Микуличин автошлях Н-09 сполученням «Мукачево-Рогатин» таки непроїзний. У двох місцях дорога зруйнована та заблокована: на дорозі між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок.

Окрім того, обмежено рух дорогою державного значення Р-24. Дорога в селі Криворівня, Верховинського району підтоплена внаслідок виходу з берегів річки Чорний Черемош. Проїзд транспортних засобів можливий, крім великогабаритних.

У селі Підгайчики Коломийського району вода підмила міст у бік Городенки. Можуть проїхати лише легкові автомобілі.

«Учора відбулося засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Утворено постійно діючий штаб із ліквідації наслідків стихії. Органи державної влади та місцевого самоврядування спільно з аварійно-рятувальними службами проводять першочергові відновлювальні та рятувальні роботи й евакуаційні заходи, уточнюють необхідні суми для проведення робіт, – зазначив Віталій Федорів. – Сума, необхідна для відновлення постраждалих об’єктів і територій, за попередніми оцінками, становить більше 400 млн. грн. Ми підготували відповідний проєкт листа до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації. З обласного бюджету також виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії».

Фото: if.dsns.gov.ua

В Івано-Франківську напередодні й сьогодні всі комунальні й аварійні служби працюють у цілодобовому режимі. Через опади підтоплено вулиці міста, є затоплені підвали будинків. Сьогодні різко піднявся рівень води у Бистриці Надвірнянській, у мікрорайоні по вул. Хоткевича ріка почала переливатися через дамбу, – повідомляє видання "Курс".

На Львівщині дощі спричинили підтоплення у селищі Верхне Синьовидне Сколівського району. Також унаслідок злив розлилася річка Турянка в селі Зарічне Стрийського району. Підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіюча школа, ветеринарний пункт, два продуктові магазини, клуб-бібліотека. На в’їзді в Зарічне річка Свіча затопила дорогу, втім проїзд до села залишився відкритим.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській області прогнозують надзвичайно сильні дощі (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

23–24 червня на ріках області очікується продовження формування високого дощового паводку на 0,5–1,5 м над поточними, в окремих ділянках – до двох метрів, на річці Прут у ділянці м. Коломия – держкордон – до двох з половиною метрів. Очікується затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, часткове затоплення об`єктів прирічкової інфраструктури, окремих населених пунктів, затоплення прирічкової частини міста Івано-Франківська і районів області. У горах можливе утворення селевих потоків.

23–25 червня очікують підйом води на 2,5–3,5 метра на річці Дністер у ділянці місто Галич – м. Заліщики (Тернопільська область).

ГУ ДСНС у Львівській області також попереджає про формування дощового паводку з підйомом рівнів води на річках басейнів Сяну, Дністра в межах Львівської, Івано-Франківської областей на 0,5–1,5 м, місцями до 2 метрів, а також на річках басейну Західного Бугу на 0,3–1 метр.