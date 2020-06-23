Протестувальники біля Білого дому намагалися скинути пам'ятник президентові Джексону.

Трамп пригрозив вандалам десятьма роками в’язниці.

У Вашінґтоні ввечері в понеділок, 22 червня, відбулися нові заворушення біля Білого дому. Демонстранти, котрі протестували проти расизму і поліційного насильства, спробували звалити пам'ятник сьомому президентові США і засновнику Демократичної партії Ендрю Джексонові, встановлений у Лафаєт-сквері. Про це повідомив телеканал Fox News.

Кілька протестувальників накинули мотузку на статую вершника, намагаючись перекинути її. На постаменті хтось встиг написати чорною фарбою слова «вбивця» (killer) і «покидьок» (scum).

Поліція не дозволити вандалам скоїти задумане. Правоохоронці розігнали натовп з-під пам’ятника за допомогою сльозогінного газу та ґумових кийків. Однак огорожа і гармати навколо монумента були пошкоджені. Поліція затримала багатьох учасників акції.

«Чимало людей було заарештованих у D.C. за ганебний вандалізм в Лафаєт-парку чудової статуї Ендрю Джексона, на додаток до зовнішнього осквернення церкви Св. Івана через дорогу. 10 років в’язниці згідно зі Законом про охорону ветеранських меморіалів. Начувайтеся!» – написав Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter, коментуючи інцидент.

Ендрю Джексон обіймав посаду президента США з 1829 до 1837 року. Він є однією з найсуперечливіших фігур в американській історії. Джексон, по-перше, був рабовласником, по-друге, масово переселяв індіанців в резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців. Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп називає себе прихильником Джексона попри те, що той був демократом.