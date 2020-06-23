Трамп звинуватив свого попередника в державній зраді.

Підставою для звинувачення стала інформація, що Обама нібито безпідставно розпорядився стежити за республіканським кандидатом під час передвиборчої кампанії 2016 року.

 

 

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника на посаді глави держави Барака Обаму в державній зраді. За словами чинного шефа Білого дому, підставою для цього стало стеження за його передвиборчою кампанією в 2016 році.

 

«Це державна зрада. Дивіться, коли я виступав дуже давно, я сказав, що вони шпигували за нашою кампанією. Вони прослуховували, це було сказано в лапках і означало сучасні методи підслуху... Вони шпигували за моєю кампанією, я вже говорив це дуже давно. Як виявляється, я мав рацію», – заявив Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу CBN News.

 

У 2018 році Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що в 2016 році ФБР таємно стежило за його штабом, інфільтрувавши в нього свого інформатора. Мін'юст дійшов висновку, що розслідування проти виборчого штабу пана Трампа ґрунтувалося на недостатніх для розгляду і стеження підозрах.

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