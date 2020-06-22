Зафіксовано найбільший добовий приріст нових випадків COVID-19.

Експерти стверджують, що таке збільшення не можна пояснити лише розширенням масштабів тестування.

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала похмуру статистику, яка свідчить про те, що потужна перша хвиля пандемії коронавірусу триває, хоча деякі експерти вже попереджають про другу хвилю. Про це повідомило радіо Voice of America. ВООЗ зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків захворювання в усьому світі, який становив 183 тисячі.

Лідером за кількістю нових випадків стала Бразилія (близько 55 тисяч), за нею йдуть США (понад 36 тисяч) й Індія (близько 15 тисяч). Загалом, за даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, у неділю, 21 червня, загальна статистика заражень перетнула чергову психологічну позначку – дев’ять мільйонів осіб. Нині кількість інфікованих зафіксовано на рівні 9.067.824 осіб. Летальних випадків – 471.040.

«Таку велику кількість нових випадків можна пояснити розширенням тестування», – заявив у коментарі для телеканалу Fox News доктор Томас Інґлсбі (Tom Inglesby) – директор Центру медичної безпеки в Школі охорони здоров'я імені Блумберга Університету Джонса Гопкінса. «Йдеться не лише про тестування, а й про зростання кількості поважних захворювань, показник шпиталізації, показник інтенсивної терапії, але теж і відсоток позитивності загальних тестів у певному стані. І в багатьох штатах, зокрема в Арізоні, Техасі, Каролінах, Флориді, ми спостерігаємо підвищення позитивності в тестуванні, а в багатьох випадках і посилення шпиталізації, що свідчить про зростання кількості поважних захворювань», – застеріг він.

Таким чином доктор Інґлсбі вступив у заочну суперечку з президентом США Дональдом Трампом, котрий наполягає, що зростання захворюваності пояснюється саме активізацією тестування. «Коли ви тестуєте в таких масштабах, то ви виявляєте більше людей, більше випадків. Так що я сказав своїм людям: будь ласка, сповільніть тестування. А вони все тестують і тестують», – бідкався Трамп на передвиборчому мітингу в Талсі, штат Оклахома. Пізніше Білий дім заявив, що це був жарт.