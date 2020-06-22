Зафіксовано найбільший добовий приріст нових випадків COVID-19.

Експерти стверджують, що таке збільшення не можна пояснити лише розширенням масштабів тестування.

 

 

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала похмуру статистику, яка свідчить про те, що потужна перша хвиля пандемії коронавірусу триває, хоча деякі експерти вже попереджають про другу хвилю. Про це повідомило радіо Voice of America. ВООЗ зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків захворювання в усьому світі, який становив 183 тисячі.

 

Лідером за кількістю нових випадків стала Бразилія (близько 55 тисяч), за нею йдуть США (понад 36 тисяч) й Індія (близько 15 тисяч). Загалом, за даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, у неділю, 21 червня, загальна статистика заражень перетнула чергову психологічну позначку – дев’ять мільйонів осіб. Нині кількість інфікованих зафіксовано на рівні 9.067.824 осіб. Летальних випадків – 471.040.

 

«Таку велику кількість нових випадків можна пояснити розширенням тестування», – заявив у коментарі для телеканалу Fox News доктор Томас Інґлсбі (Tom Inglesby) – директор Центру медичної безпеки в Школі охорони здоров'я імені Блумберга Університету Джонса Гопкінса. «Йдеться не лише про тестування, а й про зростання кількості поважних захворювань, показник шпиталізації, показник інтенсивної терапії, але теж і відсоток позитивності загальних тестів у певному стані. І в багатьох штатах, зокрема в Арізоні, Техасі, Каролінах, Флориді, ми спостерігаємо підвищення позитивності в тестуванні, а в багатьох випадках і посилення шпиталізації, що свідчить про зростання кількості поважних захворювань», – застеріг він.

 

Таким чином доктор Інґлсбі вступив у заочну суперечку з президентом США Дональдом Трампом, котрий наполягає, що зростання захворюваності пояснюється саме активізацією тестування. «Коли ви тестуєте в таких масштабах, то ви виявляєте більше людей, більше випадків. Так що я сказав своїм людям: будь ласка, сповільніть тестування. А вони все тестують і тестують», – бідкався Трамп на передвиборчому мітингу в Талсі, штат Оклахома. Пізніше Білий дім заявив, що це був жарт.

 

22.06.2020

До теми

«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20 | | Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20 | | Наука
Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20 | | У світі
Потенційний прорив у дослідженні темної матерії
Експеримент XENON в Італії, можливо, підхопив сигнал аксіонів – елементарних частинок, які є одними з гіпотетичних кандидатів на роль часток темної матерії.  
19.06.20 | | Наука
Літературні замітки
Микола Міхновський
Новодоведене авторство Міхновського дозволяє глянути свіжим оком на ці "причинки до історії відносин літературних на Українї".
18.06.20 | | Минуле
Віражі політеїзму
Тарас Прохасько
А правда полягає в тому, що українським росіянам не дають спокійно жити українські українці. Як завжди у колоніях – колонізовані врешті стерплять, а колонізаторів не попускає.
18.06.20 | | Дискурси
Не лідери, а опортуністи
Євген Бистрицький
Вони думали, що будуть спілкуватися з нами всіма, але вирішили не покладатися на середній клас, на активне громадянське суспільство. «Слуга народу» – це опортунізм. І це є слабкість цієї влади.
17.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.