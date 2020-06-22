У Карпатах через негоду підтопило сотні будівель, зруйновано дамби, дороги й мости.



Унаслідок злив і граду, які пройшли на більшості території Івано-Франківщини впродовж вихідних, суттєво піднявся рівень води в гірських річках. Це спричинило підтоплення приватних будинків, закладів соціальної сфери, сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок, а також руйнування дамб, мостів та доріг.

Косівський Гук 21 червня. Фото: Андрій Близнюк, fb-сторінка

За інформацією Івано-Франківської ОДА, в області внаслідок стихії зруйновано один і пошкоджено 104 житлові будинки, підтоплено 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 гектарів сільськогосподарських угідь, 4 заклади освіти й один заклад охорони здоров’я.

Верховинщина. Фото: facebook.com/brovchuk.i.ua

Розмито майже 74 кілометри, зруйновано понад кілометр і пошкоджено майже сім кілометрів берегоукріплень. Окрім того, зруйновано 10 кілометрів дамб, водозабір, 11 автомобільних мостів; ще 24 дорожні та 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

Верховинщина. Фото: facebook.com/brovchuk.i.ua

Через селеві потоки та підйом рівня води в річках ускладнився рух транспорту на дорогах Верховинського й Косівського районів. Зокрема, відсутній проїзд на ділянці автошляху до сіл Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене. Також пошкоджено дороги між населеними пунктами Гринява – Грамотне, Красноїлля – Перехресне, Верхній Ясенів – Голови, Довгополе – Кохан, Розтоки – Барвінків.

Найбільшого руйнування завдано мешканцям Верховинського, Косівського, Коломийського, Снятинського, Надвірнянського та Богородчанського районів, де внаслідок підтоплення пошкоджено сотні будинків, дороги, дамби, берегоукріплення та мости.

З огляду на таку ситуацію, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання вирішила виділити мільйон гривень із резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги постраждалим районам. Окрім того, також буде надано 4 тонни дизпалива та скеровано спеціальну техніку для допомоги в ліквідації наслідків стихії.

Фото: if.gov.ua

За прогнозами синоптиків, упродовж найближчих днів на Івано-Франківщині збережеться дощова погода, місцями очікують проливних злив, граду, шквалистого посилення вітру.