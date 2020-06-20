ВООЗ попередила про нову фазу пандемії COVID-19.

Коронавірус, як і раніше, швидко поширюється, і він все ще смертоносний.

Тедрос Адханом Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що людство перебуває на порозі «нової і небезпечної» фази пандемії. Це попередження пролунало на тлі збільшення числа заражень SARS-CoV-2 у цілому світі, а також зростаючого нехтування заходами, спрямованими на боротьбу з ним, – такими, як комендантська година і обмеження соціальних контактів. У зв'язку з цим голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус в п'ятницю, 19 червня, закликав громадян і уряди держав продовжувати зберігати пильність.

Він застеріг всі країни, які скасовують карантинні обмеження, бути обережними і продовжувати дотримуватися соціальної дистанції й після зняття карантину. Оскільки, за його словами, «інфекція поширюється з огляду на те, що населення все більше втомлюється від карантину».

«Пандемія прискорюється, ВООЗ в четвер отримала інформацію про більш ніж 150 тисяч нових випадків зараження СOVID-19, це найбільший наразі денний показник», – повідомив голова ВООЗ під час віртуальної прес-конференції.

Гебреєсус зазначив, що слід поставитися з розумінням до небажання людей залишатися вдома і прагнення держав знову запустити свої господарки. «Однак вірус, як і раніше, смертельний, а люди – уразливі», – цитує його слова видання The New York Times.

За словами Гебреєсуса, більше як половина нових випадків припадає на Америку, проте багато випадків зареєстровано також в Південній Азії і на Близькому Сході.